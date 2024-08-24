Сейчас в Курской области уже зафиксированы подразделения так называемых сибирских дивизий.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что российские подразделения перебрасывают на Курщину как с разных направлений фронта в Украине, так и из тыловых районов России.

"С Покровского направления снята 810-я бригада морской пехоты, место постоянной дислокации - г. Севастополь, переброшена на Курское направление. С Красногоровки Кураховского направления снята одна из самых боеспособных бригад так называемого 1-го армейского корпуса, бригада "пятнашка" - на Курское направление. С Краматорского направления, с Часового Яра снят 1-й штурмовой отряд бывшего ЧВК "Вагнер", сейчас это добровольческий корпус под командованием "Ратибора", перебросили на Курское направление", - рассказал он в эфире Еспресо.

Эксперт говорит, аналогичная ситуация со спецподразделением полка "Ахмат", но это не кадыровцы, а спецподразделение "Аида", которое сформировано из представителей славянской национальности.

Видео дня

"Кроме этого, перебрасываются и подразделения из тыловых районов Российской Федерации. Сейчас в Курской области уже зафиксированы подразделения так называемых сибирских дивизий, завели боевых бурятов. По данным наших балтийских друзей, российская армия вынуждена перебрасывать подразделения даже из Калининградской области, а это свидетельство того, что оперативных резервов у российской армии мало. И достаточно показательным является то, что на Харьковском направлении, по данным аналитического отдела ГИ "Права Справа", на фоне событий, которые происходят в Курской области, появились подразделения 116-й бригады спецназначения Росгвардии, то есть это не вооруженные силы РФ. Используют все, что есть", - добавил Снегирев.

Операция в Курской области - детали

Российские власти, судя по всему, решили игнорировать масштабы проблемы, которую украинские вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область. Такое мнение высказал заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, пишет ERR.

Он отметил, что, по его информации, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области, и после уничтожения мостов через реку Сейм перед Вооруженными силами РФ возникла сложная дилемма.

Вас также могут заинтересовать новости: