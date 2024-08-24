РФ не смогла адекватно отреагировать на действия Украины в Курской области, отмечают в эстонской разведке.

Российская власть, судя по всему, решила игнорировать масштабы проблемы, которую украинские вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область. Такое мнение высказал заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, пишет ERR

Он отметил, что, по его информации, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области, и после уничтожения мостов через реку Сейм перед Вооруженными силами РФ возникла дилемма.

"Отступить подразделениям, которые потенциально находятся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины, либо использовать ресурсы для восстановления соединительного пути. Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легко осуществимым для Российской Федерации", - отметил Кессельманн. Видео дня

При этом, по его словам, в настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

"По всей видимости, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия в данный момент, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", - заявил Кессельман.

По его словам, ВСУ вынудили Россию использовать в конфликте, в том числе, призывников. "Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет", - отметил он.

"Подводя итог, можно сказать, что РФ не смогла адекватно отреагировать на действия Украины в Курской области", - заключил Кессельманн.

Прорыв в Курской области - новости

В начале августа украинские силы начали наступательные действия в Курской области. Уже известно, что наши воины освободили более 90 российских населенных пунктов. На территории, которую контролируют защитники Украины, создана военная комендатура.

Издание The Wall Street Journal писало, что украинские воины продвигаются к окружению примерно 3 000 российских оккупантов, которые прижаты к реке Сейм на Курщине недалеко от границы с нашим государством. Также ISW сообщал, что российское военное руководство перебрасывает подразделения из украинской Запорожской области в связи с операцией ВСУ в Курской области.

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