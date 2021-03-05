Российская Федерация наращивает боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях Донбасса и вблизи границ Украины.
Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.
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«К сожалению, Российская Федерация продолжает проводить мероприятия провокационного характера, противоречащие международным договоренностям и взятым государством-агрессором на себя обязательствам. В частности, РФ наращивает боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины», - говорится в сообщении.
По информации Главного управления разведки Минобороны, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с конца февраля активизировали идеологическую работу среди местного населения.
В общественных местах, на остановках общественного транспорта, вблизи торговых площадок, административных, образовательных и медицинских учреждений увеличились объемы размещения информации, направленной на «героизацию российско-оккупационных войск» и пропаганду службы в составе соединений и частей первого и второго оккупационных армейских корпусов.
Кроме того, в местных СМИ, на платформах социальных сетей и в сервисах обмена короткими сообщениями телекоммуникационных сетей возросла интенсивность агитационных мероприятий среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов.
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