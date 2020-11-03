На Донбассе российские оккупационные войска восстанавливают окопы и укрепления на передовой и обустраивают вторую линию оборонительных рубежей.
Читайте такжеРоссийские оккупанты вчера применили гранатометы и стрелковое оружие на Донбассе
Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные разведки сообщил во время онлайн-брифинга пресс-офицера Министерства обороны Михаил Шаравара.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает проведение инженерных работ на передовых позициях путем восстановления имеющихся окопов, их расчистки и укрепления почти по всей линии разграничения, а также проведение фортификационных работ по оборудованию второй линии оборонительных рубежей", - сказал он.
По словам Шаравары, особое внимание уделяется оборудованию фальшивых позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.
Как сказал пресс-офицер Минобороны, с целью активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.
Срыв перемирия: что известно
- В штабе рассказали, как прошла ночь на фронте после вечернего заседания ТКГ
- "Это уже агрессивно": Кравчук прокомментировал новые атаки России на Донбассе
- Оккупанты на Донбассе запускали беспилотник, его обезвредили бойцы ООС
- В Минюсте рассказали о значительных фальсификациях данных о рождении и смерти в ОРДЛО
- Российские оккупанты вчера два раза нарушили перемирие
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram