Для активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

На Донбассе российские оккупационные войска восстанавливают окопы и укрепления на передовой и обустраивают вторую линию оборонительных рубежей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные разведки сообщил во время онлайн-брифинга пресс-офицера Министерства обороны Михаил Шаравара.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает проведение инженерных работ на передовых позициях путем восстановления имеющихся окопов, их расчистки и укрепления почти по всей линии разграничения, а также проведение фортификационных работ по оборудованию второй линии оборонительных рубежей", - сказал он.

По словам Шаравары, особое внимание уделяется оборудованию фальшивых позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.

Как сказал пресс-офицер Минобороны, с целью активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

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Автор: Антонина Доломанжи