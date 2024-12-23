Выводы отдельных наблюдателей и экспертов являются ложными, отметили в группировке.

Населенный пункт Макаровка в Донецкой области не находится в окружении российских захватчиков. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

"Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времовском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В "Хортице" отмечают, что "непроверенные данные и, как следствие, ложные выводы о наличии такой ситуации - результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий".

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Возможное окружение ВСУ в Макаровке - что известно

Как сообщал УНИАН, мониторинговый проект DeepState еще 14 декабря распространял информацию, что гарнизон Сил обороны Украины в Макаровке Донецкой области рискует попасть в окружение.

20 декабря на обновленной карте DeepState уже было видно, что Макаровка, которая южнее Великой Новоселки, оказалась в красной зоне (территории заняты врагом). Однако сам населенный пункт обозначен зеленым (территория под контролем ВСУ).

В то же время, 23 декабря начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко сообщал, что украинские защитники продолжали оборону Макаровки, которая, согласно карте DeepState, окружена красной зоной со всех сторон. По его словам, враг хочет взять под контроль пути снабжения.

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