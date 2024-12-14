Враг перешел реку Мокрые Ялы и пытается закрепиться.

Гарнизон Сил обороны Украины в Макаровке Донецкой области рискует попасть в окружение. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Мы пообщались с ребятами, которые ведут оборонительные действия возле и в самом населенном пункте Макаровка. Вчера враг перешел реку и пытается закрепиться западнее Сторожевого. Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополя, с целью выйти на Нескучное. Таким образом кацапы полностью отрежут наши силы в Макаровке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что враг безнаказанно ездит по дороге из Старомайорского в Ровнополь, подтягивая пехоту и БК. "ТГр "Великая Новоселка" существует сугубо как прокладка между бригадами и ОТУ "Донецк", ведь нет старшего начальника, надо обращаться в ОТУ, а ТГр не принимает никаких решений", - считают в DeepState.

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Также в сообщении сказано, что инженерной и артиллерийской поддержки нет.

"Отдельно стоит упомянуть ситуацию в Благодатном. НГУ вышла, чтобы не попасть в окружение. Зато "гении" завели солянку из всех подразделений, чтобы формально не потерять полностью село", - отмечают аналитики проекта.

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Со ссылкой на данные мониторингового проекта DeepState, стало известно, что россияне оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области.

А также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

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