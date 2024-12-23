Наши защитники продолжают оборону Макаровки, которая, согласно карте DeepState, окружена красной зоной со всех сторон.

В районе Великой Новоселки ситуация сложная, враг поставил цель взять под контроль пути снабжения Сил обороны Украины. Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко, комментируя ситуацию на соответствующем участке фронта.

"Цель врага на сегодня - это, прежде всего, контроль за путями снабжения. То есть враг фактически использует ту же самую цель, которую использовал на большинстве своих участков фронта, где ему не удавалось взять в осаду населенные пункты или любой наш опорный пункт. В таких случаях он пытается его обойти, перебить коммуникации, взять под контроль пути снабжения наших военнослужащих. На сегодняшний момент в районе Великой Новоселки мы видим попытки врага захватить контроль именно над путями снабжения", - сказал Петренко.

Он отметил, что следует учесть также специфику территории - подавляющее большинство дорог здесь грунтовые, которые достаточно сложно использовать в это время года.

Видео дня

"Когда происходят то потепление, то заморозки, дороги превращаются в грязь, тогда достаточно сложно по ним передвигаться", - пояснил военный.

По его словам, враг пытается установить контроль над дорогой не только в районе Великой Новоселки, но и той, что ведет к украинским защитникам на этом же участке, которые держат оборону на Кураховском направлении.

"Но силы обороны Украины осуществляют сопротивление, пытаются сдерживать врага и его наступление, чтобы с нашей стороны контролировать пути снабжения", - отметил Петренко.

Он также прокомментировал ситуацию в расположенной рядом с Большой Новоселкой Макаровке, которая согласно данным DeepState, сейчас в окружении россиян.

По словам Петренко, там продолжают защиту территории украинские военные, приказов отступать из Макаровки нет.

"Ситуация действительно сложная. Силы обороны осуществляют возможности для того, чтобы противостоять врагу, но враг осуществляет давление со всех сторон... Я думаю, что вопрос отхода наших сил обороны будет решаться высшими штабами. На сегодняшний день осуществляются возможности для того, чтобы все же проконтролировать наши южные рубежи, южные подходы к Большой Новоселке", - сказал Петренко.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, 18 декабря директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что ситуация в районе поселка Великая Новоселка в Донецкой области серьезно обострилась, логистика ВСУ оказалась под угрозой.

20 декабря на обновленной карте DeepState уже было видно, что Макаровка, которая южнее Великой Новоселки, оказалась в красной зоне (территории заняты врагом). Однако сам населенный пункт обозначен зеленым (территория под контролем ВСУ).

Неделю назад Петренко отмечал, что цель противника - дойти до Днепропетровской области и он это настойчиво пытается выполнить.

Вас также могут заинтересовать новости: