Секретарь СНБО добавил, что вместо "демилитаризации", к которой стремилась Россия, с начала агрессии в Украине идет обратный процесс.

На сегодня боевой и военный опыт получают около миллиона граждан Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в twitter.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", - написал он.

Секретарь СНБО добавил, что вместо "демилитаризации", к которой стремилась Россия, с начала агрессии в Украине идет обратный процесс –быстрое перевооружение по стандартам НАТО.

Кроме того, Вооруженные силы продолжают насыщаться западным оружием и технологиями.

Как сообщал УНИАН, 5 июля секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условия, благодаря которым Украина может одержать победу в войне до конца года. Данилов также подчеркнул, что победой в войне будет выход Украины на госграницы 2013 года. Он подчеркнул, что в любом случае Украина будет продолжать борьбу за независимость.

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