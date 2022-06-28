Секретарь СНБО напомнил Кремлю, что Крым - украинская территория.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву об угрозах относительно возвращения временно оккупированного полуострова Крым.

На своей странице в Facebook, он в очередной раз напомнил кремлевским чиновникам, что это украинская территория и она будет деоккупирована.

"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитской, украинофобской воображении некоторых кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу. Без уважения, Алексей Данилов", - написал секретарь СНБО.

Ранее Медведев заявил, что попытки вернуть оккупированный полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны РФ. По словам Медведева, такие действия могут привести к Третьей мировой войне.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что ВСУ, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ, расположенного в бухте оккупированного Севастополя.

Справка УНИАН. В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым, а затем начала военное вторжение на Донбассе.

24 февраля 2022 года режим Путина развязал полномасштабную войну против Украины.

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