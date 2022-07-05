Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условия, благодаря которым Украина может одержать победу в войне до конца года.

Цитирует Данилова "Апостроф TV".

"Нам очень хотелось бы, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такую задачу можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", - отметил глава СНБО.