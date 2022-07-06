Секретарь СНБО не верит в это.

Уход Владимира Путина с поста президента РФ не изменит ситуацию в лучшую для Украины сторону.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Апостроф TV.

"Это заблуждение, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны", – заявил он.

Данилов уверен, что у Путина много единомышленников, которые сейчас при власти в России.

"Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального толка", – отметил секретарь СНБО.

Также Данилов назвал условия, благодаря которым Украина может одержать победу в войне до конца года:

"Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такую задачу можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость".

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