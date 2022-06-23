Россияне пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск

Российские оккупанты захватили еще два населенных пункта на Луганщине. Враг взял Лоскутовку и Рай-Александровку, которые находятся возле Лисичанска и Северодонецка. Кроме этого, рашисты не оставляют планов взять под свой контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

Об этом говорится в новом сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На Донецком направлении враг сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Северодонецком. Кроме этого, оккупант продолжает ведение наступательных действий с целью окружения военных Украины в районе Лисичанска.

"На Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведет штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротине. Осуществляет подготовительные мероприятия к форсированию реки Северский Донец", - говорится в сообщении Генштаба.

На Бахмутском направлении враг ведет наступательные действия в направлениях Золотого и Волчеяровки. Рашисты хотят овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.

"Для усиления группировки в указанном направлении, в район населенного пункта Новотошківське, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа", - добавили в Генштабе.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг активных действий не вел. Однако там враг продолжает обстрелы, для того, чтобы сковать возможности украинских военных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что аналитики ISW ухудшили прогноз по захвату Лисичанска. Город могут захватить уже в ближайшие дни.

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