В частности, в село Плугатар могут попали только определенные люди.

На оккупированной части Луганской области все сложнее передвигаться между населенными пунктами.

Для этого надо получить специальные пропуска. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 в социальной сети Facebook.

"Во временно захваченных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей. Все сложнее становится передвигаться между населенными пунктами. В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам", - говорится в сводке.

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Ситуация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, в Луганской области захватчики ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских граждан, не имеющих российского паспорта. Речь идет о Старобельске, Рубежном и Станице Луганской.

1 марта Генштаб заявил, что оккупанты снова усилили принудительную паспортизацию Запорожской области, без паспорта РФ невозможно получить медицинскую помощь, соцвыплаты, пропуска для переезда между городами.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне превратили оккупированные территории Украины на тюрьму, а отдельные населенные пункты – на тюремные камеры.

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