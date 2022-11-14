В результате обстрелов в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды 45 тыс. семей.

Российские оккупанты всю ночь держали под прицелом Никопольский район, обстреливая его из "Градов".

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Били по Марганецкой и Красногригоровской общинах. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", - отметил он.

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По его данным, в Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию Водоканала, в результате чего 45 тыс. семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды.

"Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию", - добавил Резниченко.

Он отметил, что российские снаряды также изуродовали и здания и автомобили.

"В других районах кричала сирена, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно", - уточнил глава ОВА.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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