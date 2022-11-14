Российские оккупанты всю ночь держали под прицелом Никопольский район, обстреливая его из "Градов".
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Били по Марганецкой и Красногригоровской общинах. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", - отметил он.
По его данным, в Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию Водоканала, в результате чего 45 тыс. семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды.
"Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию", - добавил Резниченко.
Он отметил, что российские снаряды также изуродовали и здания и автомобили.
"В других районах кричала сирена, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно", - уточнил глава ОВА.
Обстрелы Днепропетровщины
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.
Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.
В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.