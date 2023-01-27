А ракеты Х-101 они начали маскировать.

Во время массированного обстрела Украины 26 января под Киевом сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной "специальной" боевой части. А Х-101 оккупанты начали маскировать.

Такой информацией поделилось издание Defense Express со ссылкой на собственные источники. Х-55 сбили на подлете к столице с южно-восточного направления, а ее обломки нашли в районе Борисполя. Это далеко не первый случай, когда враг применяет обманки.

Впервые о запуске Х-55 с макетом ядерной боевой части сообщили в середине ноября. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию. В ведомстве рассказали, что такие ракеты также уничтожали в Львовской и Хмельницкой областях на дистанции 40 и 80 километров от границ стран-членов НАТО соответственно.

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Целью запуска Х-55 с имитатором назвали отвлечение украинских сил ПВО. В воздухе распознать тип ракеты невозможно, поэтому обманки тоже необходимо сбивать.

А что касается Х-101, то их начали маскировать. Рашисты болгаркой зачищают серийные номера ракет, которые указывают на год и квартал изготовления, партию и порядковый номер в ней. Эта информация позволяла оценить темпы появления и использования Х-101 государством-агрессором. Однако идентификация все еще возможна. Все внутренние агрегаты и узлы ракет тоже имеют маркировку, а чтобы ее стереть, необходимо перебрать каждый образец в заводских условиях.

Массированная ракетная атака 26 января

Около 8 часов утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. После этого поступили сообщения о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков.

Во многих областях страны превентивно выключили подачу электричества из-за угрозы ударов по объектам энергетики.

Вооруженные силы Украины отработали почти идеально во время массированной атаки. Они уничтожили 47 из 55 запущенных ракет. Враг использовал Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинжалы" и "Калибры".

Увы, есть несколько попаданий по энергетическим объектам в Винницкой, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В столице из-за падения части ракеты один человек погиб, а еще двое получили ранения.

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