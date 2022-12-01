Все без исключения обнаруженные ракеты Х-55 были с намеренно стертыми собственными серийными номерами.

Россияне истощают украинскую систему противовоздушной обороны ракетами Х-55, не несущими взрывоопасной боевой части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге представитель Центрального военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Николай Данилюк.

"В районе сел Субич и Княжполь в Хмельницкой области и села Заставное Львовской области были обнаружены фрагменты крылатых ракет, которые до 31 октября этого года противником не применялись. Особенностью выявленных крылатых ракет было то, что они были снаряжены не взрывоопасной боевой частью. В результате проведенной идентификации было установлено, что данные фрагменты принадлежат стратегической крылатой ракете Х-55", - отметил Данилюк.

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Обломок одной из ракет был продемонстрирован на сегодняшнем брифинге.

По его словам, Х-55 – это советская ракета, которая предназначена для нанесения ударов по стратегическим целям, координаты которых заранее известны. Она совершает полет на предельно малой высоте, на дозвуковой скорости со способностью огибания рельефа местности.

Данилюк отметил также, что во время обследования обломков ракеты было установлено, что их радиационный фон в норме, то есть это свидетельствует, что контакта с ядерными элементами не было.

"Сознательный запуск данных ракет направлен на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя внимания украинской системы ПВО, истощение ее. В то время как современные российские ракеты Х-101 и 3М14 комплекса "Калибр" направляются на объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, что может значительно повысить эффективность их применения. Иными словами, запуск данных ракет направлен на выявление системы ПВО нашего государства и ее истощение", - сказал он.

Данилюк также сообщил, что все без исключения обнаруженные ракеты Х-55 были с намеренно стертыми собственными серийными номерами. Он предположил, что это могут быть ракеты, которые в свое время Украина передала РФ.

По его мнению, их применение может свидетельствовать об истощении запасов современных крылатых ракет в РФ.

Вместе с тем Данилюк отметил, что эти ракеты хоть и не оснащены взрывчатым веществом, но все же опасны из-за своей кинетической энергии и остатков топлива, которые взрываются, и это видно в последнем случае, когда Х-55 попала в дом.

Поставки ПВО Украине

США и другие западные союзники в последнее время сосредоточились на поставках средств противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советской эпохи и более современные.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября сообщил, что Испания предоставит ПВО для ВСУ. Также о возможности поставки Украине в 2023 году систем ПВО заявил британский премьер Риши Сунак.

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