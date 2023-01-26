Сбитая ракета станет очередной уликой в деле о военных преступлениях России.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов показал обломки российской ракеты Х-55, которой россияне сегодня пытались ударить по украинской инфраструктуре. По его словам, сбитая ракета упала в водоем.

"После сегодняшней атаки оккупантов обломки такой ракеты достали из озера одного из районов Киевщины", – написал он в Телеграм

Небытов отметил, что обломки ракеты являются доказательством преступлений российской армии, а также демонстрируют хорошие результаты работы украинской противовоздушной обороны.

Видео дня

Ракетная атака 26 января

В ходе массированного удара по Украине россияне выпустили 55 ракет воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр" и Х-59. Силами ПВО уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы.

В то же время Укрэнерго подтвердило попадания в объекты энергетической инфраструктуры Украины. Пострадали объекты в Киевской, Одесской и Днепропетровской области.

По данным властей, в результате атаки дронами и ракетами были попадания в 11 областях Украины. Повреждены 35 зданий, ранены 11 человек, погибли тоже 11 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: