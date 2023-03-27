Берислав под плотным огнем авиации и артиллерии.

Российская армия в течение целого дня, 27 марта 2023 года, обстреливает Берислав Херсонской области. В результате вражеских атак пострадали три человека.

"Берислав целый день под огнем российской авиации и артиллерии ... Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов. У двух из них тяжелые ранения. Всем оказывают медицинскую помощь", – сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава ОВА подчеркнул, что жителям Бериславщины необходимо находиться в укрытиях, поскольку обстрелы со стороны армии РФ продолжаются.

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Обстрелы Херсонщины

По данным президента Украины Владимира Зеленского, на Херсонщине в результате постоянных обстрелов со стороны РФ почти полностью разрушены более 50 сел. В некоторых из них разбиты более 90% зданий.

25 марта сообщалось, что оккупанты нанесли авиаудар по пожарной части. Также под вражескую атаку попал центр соцзащиты населения.

Кроме того, в субботу россияне обстреляли центр выдачи гуманитарной помощи. Два человека получили ранения.

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