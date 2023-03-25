Вчера украинцы узнали о гибели мужчины, который не выжил после осколочного ранения, которое получил в результате атаки россиян, а уже сегодня оккупанты отметились новым преступлением.

Армия РФ в субботу, 25 марта, совершила очередное военное преступление против народа Украины и обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram. Там отметили, что из-за атаки россиян ранения получили двое украинцев - 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.

"С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу", - отметили там.

Отметим, что за минувшие сутки враг 67 раз обстрелял Херсонскую область и выпустил по этой территории не менее 301 снаряда. Город Херсон враг обстрелял 7 раз, заявили утром в ОВА.

Обстрелы россиян по Херсонской области - последние преступления

Напомним, что накануне войска РФ в результате очередных масштабных обстрелов Херсонской области забрали жизнь украинца. 24 марта оккупанты ударили по плавням и ранили двух мужчин. Один из них не выжил и погиб от осколочного ранения в грудь.

Также российские солдаты в ночь на 23 марта отличились обстрелом областного кардиологического центра - в стене учреждения образовалась огромная дыра из-за попадания вражеских снарядов.

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