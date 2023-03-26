За вчера с деоккупированной территории области эвакуировали 91 человека.

Российские захватчики за минувшие сутки выпустили более 200 снарядов при обстреле Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

"За минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - рассказал он.

В частности, враг трижды обстрелял город Херсон: 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию и здание школы.

"К сожалению, есть пострадавшие - девять человек получили ранения", - отметил Прокудин.

По его данным, за вчера с деоккупированной территории области эвакуировали 91 человека.

Оккупанты готовятся к приходу ВСУ на левом береге Херсонской области

Напомним, что в ноябре 2022 года Вооруженные Силы Украины заставили оккупантов уступить линию обороны на правом береге Днепра возле Херсона.

Теперь оккупанты активно строят оборонительные сооружения на левой берегу реки в преддверии контрнаступления украинской армии. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, враг сомневается, что сможет удержать свои позиции.

Со своей стороны глава пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк заявила, что на временно оккупированных территориях Херсонской области есть признаки того, что враг готов сдать территорию.

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