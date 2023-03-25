Также повреждены 15 зданий, среди которых склады, в том числе с гуманитарными грузами.

В Херсонской области враг нанес авиаудары по спасательной части и атаковал учреждение социальной защиты населения.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень". Как отмечается, враг продолжает давление на местное население деоккупированного правобережья Херсонской области. При этом, чувствуя потерю позиций на левобережье, противник активизировал авиацию.

"Вчера двумя истребителями Су-35 он атаковал Бериславский район управляемыми авиационными бомбами. Повреждено здание спасательной части", - говорится в сообщении.

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Позже враг пытался атаковать Херсон с берегового ракетного комплекса "Бастион", выпустив ракеты типа "Оникс", но ракеты были уничтожены.

Кроме того, из-за обстрелов вражеской артиллерии, ударов из танков и минометов в Херсоне и прибрежных селах повреждены 15 зданий, среди которых складские помещения, в том числе и с гуманитарными грузами, частные и многоквартирные дома.

Также враг атаковал медучреждение, из управляемого дрона разрывную гранату забросил во двор учреждения социальной защиты населения.

В результате этих атак погибли двое гражданских, ранены и травмированы шесть человек, сообщили в командовании.

За сутки оккупанты выпустили по Херсонской области более 300 снарядов.

Ситуация на Херсонщине

Российские оккупанты чуть ли не каждый деньне обстреливают Херсон и область. Так, вчера в Херсоне зафиксирован очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители. Российские оккупанты ударили по плавням. Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь.

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