На переднем крае остаются те, кого не жалко.

Российские военные на территории Херсонской области проводят переформатирования, когда элитные подразделения уходят глубже в оборону, а на переднем крае остаются те, кого не жалко.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Мы понимаем, что даже их маневры передвижения с правого берега на левый - это не полноценная эвакуация, которую они устраивают гражданским, это переформатирование. Элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первый натиск", - сказала она.

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Ситуация на Херсонщине

На прошлой неделе российские оккупанты начали распространять информацию о намерениях Вооруженных сил Украины якобы разрушить Херсон, чтобы заставить местных жителей оттуда уехать. Херсонская военная администрация призвала людей не верить фейкам, а также игнорировать требования оккупантов по эвакуации.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что российские оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре.

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