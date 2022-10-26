В Институте изучения войны отметили, что Россия намерена навсегда переселить украинцев.

"Эвакуация" жителей Херсонской области на восточный берег Днепра – часть широкой схемы переселения. Оккупанты планируют переселить большую часть местного населения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Эксперты института считают, что цель "программы переселения" предполагает, что оккупанты переселят большую часть населения Херсонской области на постоянное место жительства.

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Кроме того, российские войска обустраивают запасные и оборонительные позиции на восточном берегу Днепра.

Также в самой России продолжается мобилизация с нарушением правил призыва, что создает напряжение на российском рынке труда.

Ситуаця в Херсонской области - что известно

Вооруженные силы Украины в конце августа пошли в контрнаступление. По состоянию на 21 октября в Херсонской области удалось освободить 88 населенных пунктов.

По мнению аналтиков американского Института изучения войны, оккупанты сдадут ВСУ готовится значительных территорий региона.

Кроме того, президент Владимир Зеленской заявил, что захватчики заминировали Каховскую дамбу.

Несмотря на угрозу, ВСУ продолжают уничтожать врага на юге. За сутки в Херсонской области уничтожены до 30 человек, под завалами остались более 100 захватчиков. Всего подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов.

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