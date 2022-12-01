Как отметил мэр города, это может свидетельствовать о том, что через Мелитополь перемещают военную технику и боеприпасы.

Российские захватчики уже три дня подряд глушат мобильную связь во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона, обычно такое происходит во время переброски военной техники и боеприпасов через город.

"Последние три дня в Мелитополе оккупанты регулярно выключают мобильную связь полностью, глушат ее. Это они обычно делают, когда идет переброска военной техники, боеприпасов через город. Они считают, что нашим спецслужбам тогда будет труднее узнавать об этой информации, но это неправда", – акцентировал Федоров.

Видео дня

Также он рассказал, что на временно оккупированной территории Запорожской области сверхкритическая ситуация в медицинской сфере, поскольку российские оккупанты разместили практически во всех больницах или военные госпитали, или казармы.

"Ни одна больница, кроме мелитопольской, почти не работает на временно оккупированной территории из-за того, что оккупанты полностью их захватили под свои госпитали. Мелитопольская больница сегодня работает, но некоторые отделения также оккупировали захватчики. И сегодня, например, бывшую центральную районную больницу или детскую больницу оккупанты полностью контролируют, размещают там или раненых, или используют как казармы", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что жители на временно оккупированной территории не только не могут получить медицинскую помощь, но даже не могут выехать оттуда.

"Наши жители страдают и уехать им также сегодня очень трудно. Сегодня пятый день оккупанты не выпускают мужчин с временно оккупированной территории через Васильевку", – сказал Федоров.

Ситуация в Мелитополе

27 ноября мэр города Иван Федоров сообщил, что российские военные во временно оккупированном Мелитополе бьются в агонии. Коллаборанты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан.

По данным Центра национального сопротивления, во временно оккупированном Мелитополе ухудшилась криминогенная ситуация из-за прибытия в город российских солдат, отошедших с правого берега Днепра.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины повредили железнодорожный мост вблизи села Старобогдановка Запорожской области (40 км от Мелитополя). Его российские захватчики использовали для доставки вооружения и военной техники.

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