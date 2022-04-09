Ночью они забрали морковку, буряк и капусту.

В Харьковской области российские оккупанты украли овощи, которые предназначались для животных из экопарка "Фельдман".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Фельдман Экопарк" находится в 300 метрах от вояк рф. Сегодня ночью они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту. У меня нет эмоций", - написал Лысенко.

8 апреля в Днепр привезли тигра, который жил в харьковском "Фельдман экопарке". Животное находится в стрессовом состоянии, так как экопарк обстреливали оккупанты.

Ранее из харьковского экопарка эвакуировали семейство тапиров и кенгуру разных видов.

Напомним, ранее жительница Сумской области рассказала, что оккупанты крадут даже носки и нижнее белье.

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