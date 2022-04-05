Жительница Сумской области рассказала, что оккупанты крадут абсолютно все.

Российские военные не только пытают и убивают мирных украинцев, но и постоянно грабят дома, забирая все, что могут унести. Оккупанты крадут даже носки и нижнее белье.

Об этом рассказала жительница Сумской области, которая пострадала от рук российских мародеров.

По ее словам, россияне вели себя как нелюди на тех территориях, где находились.

"Нет слов для того, чтобы выразить, что они там натворили. Это изверги. Я вообще не могу подобрать то слово, которое подойдет им", – вспоминает женщина.

Она рассказала, что военные РФ ворвались в дом ее сына и украли телевизор и ноутбук, а также "забрали наименьшее – носки, трусы, постельное белье, полотенца". Кроме того, россияне забрали мясорубку, блендер и кухонный комбайн, а из гаража - строительные инструменты.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

В свою очередь международная правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала первые военные преступления россиян против украинского мирного населения на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей.

Позже в Беларуси обнародовали персональные данные российских солдат-мародеров, которые причастны к преступлениям на территории Украины.

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