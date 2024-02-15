Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими, по данным ОВА, по меньшей мере двое погибших мирных жителей.

Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбомбами по Ольховатской громаде Харьковской области, в результате удара погибли муж и жена. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В населенном пункте Ольховатской общины есть прилет двух вражеских КАБов. Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей - муж и его жена", - проинформировал глава ОВА.

Также, по его словам, в результате попадания есть возгорание жилого частного дома, предварительно - двое раненых. Он добавил, что на месте работают все экстренные службы.

Видео дня

Обновлено в 20:45. Впоследствии Синегубов сообщил, что число погибших увеличилось до трех человек. "Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются", – отметил глава ОВА.

Ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, Харьковщина находится под постоянными обстрелами россиян. Так, ночью, 15 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположеных частных дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыши. В результате удара погибла 67-летняя женщина.

Вчера, 14 февраля, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним. Пострадали 7 местных гражданских. По данным Синегубова, одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

Кроме того, 13 февраля в Харьковской области в результате российского артиллерийского обстрела погибли двое мужчин, находившихся на сельскохозяйственном предприятии в с. Кирилловка, а также женщина, которая была на рынке в центре Волчанска. Также российские войска совершили артиллерийский обстрел центральной части Волчанска (Чугуевский район Харьковщины).

"В результате действий оккупанта 61-летняя гражданская женщина погибла от мино-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская была ранена. В момент обстрела люди находились на местном рынке", - проинформировал Синегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: