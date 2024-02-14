Сейчас известно уже о 7 посрадавших.

Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук на Харьковщине и попали в жилые дома, сообщил в Telegram председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня, в 16: 16, враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним. Пострадали 7 местных гражданских", - информирует он.

По данным Синегубова, одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

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"Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь. Все профильные службы на месте. Информация обновляется", - отметил глава области.

Как сообщал УНИАН, Харьковщина находится под постоянными обстрелами россиян.

В частности вчера утром глава ОВА информировал, что в области артиллерийских и минометных обстрелов со стороны оккупантов за сутки подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Глубокое и др.

По его данным, в результате российского артиллерийского обстрела погибли двое мужчин, находившихся на сельскохозяйственном предприятии в с. Кирилловка. Кроме того, еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее.

Также около 22: 00 враг совершил обстрел города Купянск. Поврежден жилой частный дом.

Впоследствии стало известно о новом обстреле, который совершили оккупанты 13 февраля около 11:00. Под ударом была центральная часть Волчанска (Чугуевский район Харьковщины). В результате действий оккупанта 61-летняя гражданская женщина погибла от мино-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская была ранена. В момент обстрела люди находились на местном рынке, проинформировал Синегубов.

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