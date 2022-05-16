Усилия авиации противника сосредоточиваются на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

Основные усилия русские оккупанты сосредоточили на Донецком направлении, на Слобожанском - усиливают свои группировки подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении.

"Усилия авиации противника сосредотачиваются на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

"На Донецком направлении противник осуществлял огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. В направлении населенного пункта Лиман по результатам боевых действий оккупанты успеха не имеют, пытаются усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское и понесли потери.

В Генштабе отметили, что на Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка. Совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.

"В Мариуполе основные усилия противник сосредотачивал на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары", - говорится в сообщении.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Осуществлял огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка, принимает меры по логистическому обеспечению войск.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил, осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

В то же время силы обороны Украины осуществили огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Давидов Брод.

"Корабли Черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на Приморском направлении", - констатировали в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, в Приднестровском регионе Молдовы не исключается проведение провокаций российской стороной.

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