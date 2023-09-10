Это якобы произошло, когда десантные группы приближались к побережью Крыма.

Оккупанты придумали уничтожение украинских десантных групп, которые якобы направлялись в Крым.

Как сообщает Министерство обороны РФ, десант якобы двигался на американских катерах.

"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря к северо-востоку от острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожены три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, направлявшимися в направлении Крымского побережья", - заявили оккупанты.

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Украинская сторона очередные российские заявления относительно атак на "десант" вблизи Крыма не комментирует.

Что предшествовало

Минобороны РФ неоднократно делало ложные заявления об уничтожении техники ВСУ. Так, если учитывать утверждения о количестве уничтоженных российскими оккупантами ракетно-артиллерийских высокомобильных систем Himars, то число уничтоженных единиц превышает истинное количество предоставленных Украине таких систем.

Недавно оккупанты заявили, что около полуночи 30 августа "уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек".

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины отреагировали на сумасшедшие заявления Министерства обороны России о якобы уничтожении 50 украинских военных в Черном море. Если коротко-это была ложь.

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