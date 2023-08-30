В ВСУ призвали украинцев не верить россиянам об уничтожении украинских воинов российскими самолетами в море и многим другим подобным утверждениям.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины отреагировали на сумасшедшие заявления министерства обороны России о якобы уничтожении 50 украинских военных в Черном море.

В частности, в ССО назвали ложью информацию российского Минобороны, которое заявило, что 30 августа были якобы уничтожены военные катера с украинскими десантниками общей численностью до 50 человек.

"Доверяйте только проверенным источникам и помните: верить россиянам - не уважать себя (это мягко говоря)", - подчеркнули в ССО.

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В то же время, в ССО продемонстрировали, как выглядели бы украинские сообщения, если бы информирование общества происходило в стиле лжи российского минобороны:

"Минувшей ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами совершили попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды Смерти" и флота Галактической Империи."

В этой связи сказано, что такой же смысл имеют заявления россиян об уничтожении украинских воинов самолетами в море и многие другие.

Заявление РФ об уничтожении украинских воинов

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что около полуночи 30 августа "самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек".

Как известно, Минобороны РФ неоднократно делало ложные заявления об уничтожении техники ВСУ. Так, если учитывать утверждения о количестве уничтоженных российскими оккупантами ракетно-артиллерийских высокомобильных систем Himars, то число уничтоженных единиц превышает истинное количество предоставленных Украине таких систем.

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