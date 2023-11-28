На некоторых участках фронта крайне трудно применять беспилотники и корректировать огонь артиллерии.

Российские оккупанты ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки. Идут тяжелые бои у коксохима.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 27 ноября россияне продолжили но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили более 30 российских атак к востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (7 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки); к югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки) и Тоненького (7 км к западу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Видео дня

Представитель Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек на шести направлениях в районе Авдеевки, и что тяжелые бои продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке Авдеевки и в промзоне к юго-востоку от Авдеевки.

Российские источники заявили о якобы захвате промзоны юго-восточнее Авдеевки и выходе на юго-восточные окраины Авдеевки. Роспропаганда утверждает, что промзону якобы захватили элементы штурмовой бригады "Ветеран" (аффилированной с Министерством обороны ЧВК "Редут").

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что оккупанты совершили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки (5 км к востоку от Авдеевки) и Авдеевского коксохима. ISW не имеет визуального подтверждения этих заявлений.

Российские источники также утверждали, что украинские силы успешно контратаковали под Авдеевкой 27 ноября, в частности возле Степного, где частично достигли успеха.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы безуспешно контратаковали возле промзоны к юго-востоку от Авдеевки. Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

Так называемые "военкоры" РФ заявляют, что сильный снег и ветер снизили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении. Впрочем, ВСУ воспользовались этим для закрепления позиций на левом берегу Днепра.

Спикер Таврической группировки полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении из-за погодных условий уменьшили использование артиллерии в полтора раза, а беспилотников - в шесть раз. Впрочем, интенсивно применяется авиация.

Аналитики отмечают, что сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки пехоты в отсутствие возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции.

Война в Украине - последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о войне в Украине, заявил, в течение последних месяцев на передовой произошли ожесточенные бои с начала полномасштабного вторжения РФ, несмотря на то, что линия фронта существенно не изменилась. Он подчеркнул, что союзники в Альянсе поражены храбростью и компетентностью ВСУ.

Украинские силы наносят россиянам потери не только на поле боя. Главное управление разведки провело очередную успешную операцию на территории РФ. Речь идет о атаку беспилотников на Смоленский авиационный завод.

Вас также могут заинтересовать новости: