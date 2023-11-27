Вчерашняя вечерня дроновая атака на Смоленский авиационный завод является операцией украинской разведки, о чем рассказали источники УНИАН в ГУР.
"Да, успешная операция ГУР, часть большего замысла", - отметил собеседник.
По его словам, пока детали не разглашаются, поскольку операция продолжается.
Смоленский завод-одна из целей, отметил собеседник.
Дроновая атака на Смоленск - детали
В РФ сегодня сообщили об атаке беспилотника на Смоленский авиационный завод, в результате чего крыша одного из цехов была пробита.
Отмечалось, что дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет, пишет Baza.
По данным росСМИ дронов было два и первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Через полчаса над Смоленском летел еще один беспилотник – он был обезврежен силами РЭБ.
При этом недавно появилась информация, что на территории завода было два МиГ-31, которые получили повреждения. Напомним, МиГ-31-это истребитель, несущий ракеты "Кинжал".
Основной деятельностью Смоленского завода в настоящее время является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных самолетов, поставка комплектующих для других авиационных предприятий.