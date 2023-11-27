Смоленский завод - это пока одна из целей.

Вчерашняя вечерня дроновая атака на Смоленский авиационный завод является операцией украинской разведки, о чем рассказали источники УНИАН в ГУР.

"Да, успешная операция ГУР, часть большего замысла", - отметил собеседник.

По его словам, пока детали не разглашаются, поскольку операция продолжается.

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Смоленский завод-одна из целей, отметил собеседник.

Дроновая атака на Смоленск - детали

В РФ сегодня сообщили об атаке беспилотника на Смоленский авиационный завод, в результате чего крыша одного из цехов была пробита.

Отмечалось, что дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет, пишет Baza.

По данным росСМИ дронов было два и первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Через полчаса над Смоленском летел еще один беспилотник – он был обезврежен силами РЭБ.

При этом недавно появилась информация, что на территории завода было два МиГ-31, которые получили повреждения. Напомним, МиГ-31-это истребитель, несущий ракеты "Кинжал".

Основной деятельностью Смоленского завода в настоящее время является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных самолетов, поставка комплектующих для других авиационных предприятий.

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