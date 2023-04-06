Враг "приватизировал" очередную больницу и обустроил там госпиталь.

Российской захватчики продолжают создавать собственный медицинский "анклав" на временно оккупированных территориях в Запорожской области.

За данными Генштаба ВСУ, на этот раз оккупанты "приватизировали" местную больницу в Малой Белозеровке. Там они развернули госпиталь, который предоставляет услуги исключительно российским "военнослужащим".

"По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести", - говорят в Генштабе.

Оккупанты "латают" раненых в Запорожской области

Напомним, что на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пока что чувствуют безнаказанность за свои преступления: они отбирают местную инфраструктуру и дома у украинцев для того, чтобы использовать помещения в собственных целях.

Недавно таким образом враг "приватизировал" местную школу, на территории которой также развернул госпиталь.

20 марта Генштаб ВСУ сообщил, что на территорию одного из таких учреждений прибыло впечатляющее количество тяжелораненых военных РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: