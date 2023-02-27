Медицинский персонал этого госпиталя – исключительно россияне.

Российские захватчики обустроили во временно оккупированном Каланчаке Херсонской области госпиталь для своих раненых. Туда уже завезли 150 солдат оккупационных войск.

Как говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник продолжает нести потери. Из-за этого враг использует для оказания медицинской помощи своим войскам местную инфраструктуру на временно оккупированных территориях.

"Так, в населенном пункте Каланчак на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал-исключительно россияне", – говорится в сводке.

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Также отмечается, что враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации Сил обороны Украины и запугиванию жителей временно захваченной части Херсонщины. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

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В районе Мелитополя Запорожской области российские захватчики проводят крупные военные учения. Мэр города Иван Федоров отмечает, что взрывы слышны со всех сторон.

Во временно оккупированном Мариуполе недавно прогремела серия мощных взрывов. Советник мэра города Петр Андрющенко говорит, что оккупанты до сих пор находятся в шоке от тех инцидентов. Враг не думал, что украинские военные могут ударить по его позициям в Мариуполе.

Зато в Олешках и Скадовске на Херсонщине россияне готовятся к побегу. В Генштабе ВСУ объясняют это тем, что враг боится наступления украинских войск.

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