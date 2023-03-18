Таким образом оккупанты пытаются сократить срок возвращения в строй личного состава из числа санитарных потерь.

На оккупированной части Запорожской области оккупанты используют школу как полевой госпиталь. Сейчас противник занимает там около 50 койкомест. Напомним, что по состоянию на 18 марта личные потери армии РФ достигли 164,2 тыс. российских захватчиков.

Как сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook, враг продолжает использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд.

"В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом оккупанты пытаются сократить срок возвращения в строй личного состава из числа санитарных потерь", - говорится в сообщении.

Россияне начали принудительную паспортизацию в Запорожской области

Накануне стало известно, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Запорожской области.

В частности, преступное действие армия РФ развернула в Мелитополе. Там местные "власти" запретили осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ. Тогда как саму карточку налогоплательщика в этой части Запорожской области можно получить исключительно при наличии российского паспорта.

Недавно также стало известно, что россияне шантажируют местное население угрозами депортировать украинских детей в РФ.

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