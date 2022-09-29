Россияне также поделились своими неудачами на фронте.

Двое оккупантов рассказали, какое количество техники было брошено во время отступления на Харьковщине. В список входят 2С7 "Пион", танки Т-72 и Т-90, РСЗО "Торнадо", грузовики и прочее.

Перехват разговора двух рашистов опубликовал пресс-центр Главного управления разведки Украины в официальном Telegram-канале.

Сначала один из собеседников сообщил об отходе из Белогородки. Его подразделение попало в окружение и потеряло руководящий состав. Затем тот же оккупант поведал о неудачном штурме деревни – ВСУ дали отпор и уничтожили технику врага.

Видео дня

Слушая этот рассказ, второй оккупант поинтересовался, "как Изюм про*бали". Первый ответил: "Ну, говорят, там просто скопление было. Чтобы в окружение не попасть, они отступили. Там прямо до Купянска".

После этого второй собеседник начал перечислять, какую технику бросили рашисты на Харьковщине: "Побросали все, на*уй, "Пионы", ху*оны – эти дальнобойные, 152-е которые. Вот такой ху*ни до*уя брошено, 72-ки, 90-е (танки – УНИАН), брошены, КамАЗи х*язи, "Торнадо" ху*до, там пи*да техники".

А во второй половине видео оккупанты обсудили мобилизацию. По их словам, сейчас "гребут всех до 35 лет". Это касается даже 500-х, то есть алкоголиков. Отдельно один из рашистов рассказал, как мужчины начали бежать из России, чтобы не попасть в армию. Массовый призыв в армию и страх попасть на войну среди людей показались им смешными.

Сколько техники ВСУ добыли на Харьковщине

По оценкам военного эксперта Антона Михненко, во время освобождения Харьковской области от рашистов украинские защитники захватили 300 единиц техники. Этого хватит, чтобы обеспечить три батальонно-тактические группы.

Блогер Игорь Тышкевич на основе публичных фото и видео подсчитал, сколько техники добыли ВСУ с 1 по 10 сентября. В совокупности получилось 95 танков, БТР, БМП, БМД и МТЛБ.

Гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказал, что трофейная техника изучается, модернизируется, а затем используется в сражениях. "У нас есть специальные научно-исследовательские учреждения, изучающие всю эту российскую технику и вооружение, и есть свои конструкторские бюро, которые разыскивают эту военную технику и вооружение из России", — сообщил Гусев.

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