Военное руководство Украины сможет выстроить правильную стратегию, зная возможности вражеского вооружения.

Военный эксперт Антон Михненко прокомментировал добытые трофеи защитниками Украины в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Этот вопрос надо рассматривать комплексно. В Харьковской области Россия потеряла много техники. Речь идет о 300 единицах различного вооружения. Этого примерно хватит на три батальоно-тактические группы. Одна БТГ содержит до 1000 человек и примерно до 100 единиц техники. То есть Россия подверглась серьезному урону", - сказал эксперт.

Михненко пошутил, что Российская Федерация открыла таким образом ленд-лиз для Украины.

"Также можно сделать другие выводы. Нам достались довольно новые образцы вооружения, которые покинула Россия. Это и танк Т-72Б3, и новые мины, которых никто раньше не видел, а также БПЛА "Орлан-10" с пультом управления. Наши военные и оборонно-промышленный комплекс могут сделать соответствующие выводы. Мы поймем, кто поставлял микрочипы, какие иностранные компании помогали модернизировать технику. Наше военное руководство также сможет выстроить правильную стратегию, зная возможности вражеского вооружения", - добавил эксперт.

Михненко также подчеркнул, что мощности российской армии не так велики, как сама Россия всех убеждала в этом. В частности, россияне импортировали комплектующие детали гражданского назначения в военную технику.

Вас также могут заинтересовать новости: