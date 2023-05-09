Однако аналитики британской разведки отметили, что такие действия вряд ли полностью компенсируют сокращение доступа оккупированных регионов к воде.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Донецка.

На это обратили внимание в разведке Британии. Аналитики напомнили, что 28 апреля глава так называемой "ДНР" заявил, что запасы воды там находятся на опасно низком уровне.

"Канал Северский-Донец, который снабжает регион водой, остается под контролем Украины, но его длинный маршрут часто становится предметом борьбы. Российские силы, вероятно, пытались захватить канал, чтобы уменьшить нехватку воды в Донецке", - считают аналитики.

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Канал Северский-Донец проходит через город Часов Яр в 6 км к западу от Бахмута. Интенсивное использование российскими войсками артиллерии для поддержки захвата Бахмута и прилегающих территорий, вероятно, нанесло ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре. Это подовраво усилия оккупантов по устранению нехватки воды, которая изначально и была создана российским вторжением.

Аналитики отметили, что для компенсации отсутствия успеха в захвате и удержании канала, россияне, вероятно, строят новый водоканал, чтобы уменьшить нехватку воды в оккупированном Донецке.

"Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде", - сичтают в разведке Британии.

Ситуация в Донецке

С апреля 2014 года город находится под контролем так называемой "ДНР" и рассматривался ею как столица. 30 сентября 2022 года был аннексирован Россией.

Донецк был пятым городом Украины по количеству населения, численность которого на 1 января 2014 года составляла 950 372 человек.

Украинские власти в ходе перенесли учреждения Донецкой областной государственной администрации сначала в Мариуполь, а в октябре 2014 года - в Краматорск, который на данный момент является административным центром Донецкой области.

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