Обеих фигуранток задержали во время выполнения заданий от российских оккупантов. В насоящее время предательницы находятся под стражей.

СБУ задержала двух российских информаторш в Донецкой области. Одна из них работала на "вагнеровцев", которые штурмуют Бахмут.

Как отметили в СБУ, разоблачены приспешницы агрессора, которые "сливали" оккупантам локации Сил обороны во фронтовых и прифронтовых районах Донетчины.

"Среди задержанных - жительница Бахмутского района, которая собирала для врага информацию о местах расположения огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск вблизи райцентра. По оперативным данным, полученные сведения она присылала боевикам ЧВК "Вагнер" через своих знакомых, проживающих в РФ", - сообщили детали в СБУ.

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В ведомстве уточнили, что для коммуникации предательница использовала мессенджер Телеграмм, а разведданные переправляла в виде аудиосообщений и меток на электронных картах.

Еще одной злоумышленницей оказалась жительница Славянска, которая находилась на прямой "связи" с пулеметчиком оккупационной группировки РФ на Восточном фронте.

"Женщина" познакомилась " с рашистом из-за запрещенной российской соцсети "Одноклассники". По его указанию передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города. Также она предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ", - отметили в СБУ.

Как добавили в Офисе генпрокурора, предательница помогала россиянам небескорыстно - за "работу" на оккупантов женщина получила на банковскую карточку 2000 грн.

Обоих фигуранток задержали во время выполнения заданий от российских оккупантов. Им уже сообщено о подозрении в совершении преступлений. Сейчас задержанные находятся под стражей.

Предатели и коллаборанты в Украине

С начала войны СБУ активировала действия по выявлению и задержанию российских коллаборантов и приспешников. В разных областях регулярно ловят корректировщиков огня россиян или информаторов. За информацию о ВСУ россияне платят своим пособникам кругленькие суммы.

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