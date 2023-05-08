Все это происходит на фоне объявления эвакуации населения.

Вторые сутки россияне стягивают в оккупированный Мариуполь тяжелую технику и системы ПВО.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем перемещение танков и систем ПВО с Бердянского направления в сторону ММК им. Ильича и Новоазовского района. После объявления эвакуации вторые сутки оккупанты начали перетаскивать тяжелую технику и системы ПВО в Мариуполь", - написал он.

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Ситуация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, оккупанты длительное время через Мариуполь перебрасывали свою военную технику на другие направления. В частности, еще 7 мая Андрющенко сообщил, что россияне опрокинули большое количество гусечической техники в сторону Запорожской области.

Сегодня Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что российские захватчики прекратили завозить топливо на АЗС и закрыли полицейские участки и оккупированных территориях юга, на которых на днях они объявили "эвакуацию" населения из-за ожидаемого наступления ВСУ. Сейчас известно, что оккупанты вывозят людей из Энергодара, Токмака, Пологов, Васильевки и других городов.

По словам украинских военных, оккупанты "эвакуируют" гражданских из прифронтовых районов захваченных территорий Украины для того, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

Российские войска активно готовятся к обороне временно оккупированного Мариуполя. Враг начал окапываться непосредственно в городе. Сегодня, 8 мая, Андрющенко также сообщил, что в городе российские захватчики начали "мобилизацию" мужчин-бюджетников.

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