Россияне разрушили Мариуполь, а теперь хотят заставить жителей воевать против своих же, отметили в Мариупольском горсовете.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе могут начать "мобилизовать" мужчин.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Мариупольского городского совета. "В оккупированном Мариуполе могут начать "мобилизовать" мужчин. Пушилин (главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин - УНИАН) издал "приказ о призыве". Согласно документу, до августа продлится "призыв" мужчин 1996-2005 годов рождения", - отметили в горсовете.

При этом местные администрации должны искать граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Отмечается, что им угрожают уголовной ответственностью.

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"Поэтому можно предположить, что под так называемым "призывом" оккупанты начнут настоящую "мобилизацию". Ведь сейчас они готовятся к контрнаступлению ВСУ", - отметили в городском совете.

"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить мариупольцев воевать против своих же. Ведь они воспринимают местных жителей как пушечное мясо. Верим, что уже скоро ВСУ освободят наш город, и мариупольцы будут в безопасности", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ситуация в Мариуполе - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Мариупольский городской совет сообщил, что преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомление, согласно которому они должны известить студентов о необходимости стать на "воинский учет". Таким образом, отметили в горсовете, россияне могут готовить почву для "мобилизации" молодых мариупольцев.

Ранее стало известно, что в Мариупольском районе враги ради своего размещения выселяют целое село - без жилья могут остаться жители Лесного.

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