Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на север 4 марта.

"Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг временно отказался от выполнения задания по блокированию и захвату города Киева. Оккупанты продолжают нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что на Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определены подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы. На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

"По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава Воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты совершили массовые хаотичные минировании не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения. На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредотачивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении на Северодонецк и Великая Новоселка. При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя. Южнобугский направление. Враг в течение суток сосредоточивал усилия на удержании занятых позиций в районе н. п. Александровка. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области", - проинформировали в Генштабе.

Напомним, в Генштабе сообщили на каких направлениях оккупанты отказались от наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: