На Северщине завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси.

Российские оккупанты вероятно отказались от наступления на Северском и частично на Слобожанском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 в социальной сети Facebook.

"Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства... В связи с началом отвода подразделений вооруженных сил Российской Федерации из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях", - говорится в сообщении.

В частности, на Северщине завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. "Любой контроль, в том числе и радиационный, пограничниками Республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в Республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество", - отмечается в сообщении.

При этом, на Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.

Вместе с тем, из-за значительных потерь личного состава, около 25-и военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

В то же время, на Донецком направлении противник проводит мероприятия перегруппировки и усиления имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные институты. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо", - отмечают в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты на востоке бросили уцелевшую технику и оружие при бегстве от украинских защитников.