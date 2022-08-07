Предварительно, обошлось без жертв.

Утром российские захватчики обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.

"Около 04:00 враг обстрелял промышленные предприятия на окраинах города. Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - отметил он.

Ситуация в Николаеве:

В Николаеве с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа введен комендантский час.

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, как проходит введенный местными властями продленный комендантский час в городе.

Проверка жильцов соответствующими органами происходит по всем жилым домам и квартирам.

Председатель Николаевского облсовета отметила, что жители, которые остались в Николаеве, заранее запаслись продуктами, водой и товарами первой необходимости.

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