Утром российские захватчики обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева.
Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.
"Около 04:00 враг обстрелял промышленные предприятия на окраинах города. Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - отметил он.
Ситуация в Николаеве:
В Николаеве с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа введен комендантский час.
Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, как проходит введенный местными властями продленный комендантский час в городе.
Проверка жильцов соответствующими органами происходит по всем жилым домам и квартирам.
Председатель Николаевского облсовета отметила, что жители, которые остались в Николаеве, заранее запаслись продуктами, водой и товарами первой необходимости.
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