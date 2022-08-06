С целью выявления диверсантов и наводчиков в Николаеве введен длительный комендантский час с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа.

В Николаевской области люди от злости за разрушенную жизнь и дома готовы совершать самосуд над коллаборантами и диверсантами.

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в эфире информационного телемарафона рассказала, как идет введенный местными властями продленный комендантский час в городе.

"Коллаборанты и сепаратисты есть, сказать что их много, мы не можем, но дело делится на три этапа. Первое - найти их, потом осудить и не позволять им выходить под залог, потому что наш народ готов совершить самосуд над ними. Все, кто пострадал, их соседи, близкие и родственники, чьи жилые дома повреждены, чья мирная жизнь разрушена, они свою злость переносят на коллаборационистов. То есть выпустить их под залог - это угрожает даже их (коллаборантов - УНИАН) жизни. Считаем, что лучше всего им оставаться в тюрьме до нашей победы, или отправлять их туда, на кого они работают",- акцентировала Замазеева.

Председатель Николаевского облсовета отметила, что проведение операции по выявлению российских диверсантов и коллаборантов еще продолжается, поэтому об окончательных результатах будет сообщено в понедельник, когда правоохранительные органы дадут разрешение на распространение этой информации.

"Результаты мы пока не дадим, поскольку не можем раскрывать информацию пока длится комендантский час в течение 2 суток. Сейчас проходят проверку все жители Николаева. Выезд разрешается тем, у кого были куплены заранее билеты, то есть при наличии билета и документов можно покинуть город", - пояснила Замазеева .

Председатель Николаевского облсовета отметила, что жители, которые остались в Николаеве, заранее запаслись продуктами, водой и товарами первой необходимости.

"Население разделилось на две части - есть те, которые выехали за рамки области, и они вчера проходили проверки на блокпостах. Те, кто остался, проходят проверку сейчас. Люди нормально к этому относятся, потому что понимают - это вопрос дальнейшей безопасности всего города", - сказала Замазеева.

Она добавила, что проверка жильцов соответствующими органами происходит по всем жилым домам и квартирам.

"Ходят прямо по квартирам - проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют все", - добавила Замазеева.

Председатель Николаевского облсовета отметила, что российской пропаганде не удается подорвать дух местного населения распространением фейковой информации о том, что оккупанты вскоре могут захватить Николаев.

"Да, эту тему люди обсуждают на каждой улице и в каждом доме, но это не подрывает дух населения. Эти фейки не заставляют людей покидать город. Все готовы и дальше работать на победу, никто массово город не покидает", - подчеркнула Замазеева.

В то же время она добавила, что все жильцы, желающие эвакуироваться, могут это сделать при первой необходимости, для этого властями созданы все условия.

"Курсируют автобусы каждую неделю, но, скажем так, до этой недели эти автобусы были полупустые. Мы отправляли на Львов, на Одессу. На этой неделе автобусы были более заполнены, но вообще не было очереди и покидали город, в принципе, мамы с детьми", - проинформировала Замазеева.

Как сообщал УНИАН, 20 июля председатель Николаевской ОВА сообщил, что для проведения операции по выявлению наводчиков оккупантов планируется за неделю-два закрыть Николаев на несколько дней.

В Николаеве с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа введен затяжной комендантский час.

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