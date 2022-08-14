По словам инженера, коллектив ЗАЭС находится в крайне подавленном состоянии.

Российские оккупанты похищают и пытают сотрудников ЗАЭС, а осмотр женщин на КПП станции стал настоящей пыткой.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на инженера станции.

"С первого дня оккупации исчезает наш персонал. Людей похищают по определенному алгоритму. Сначала - общественных активистов Энергодара. Далее - участников АТО и их родственников. Далее - всех, кто идентифицирует себя как украинец. Российские оккупанты забирали тех, кто стоял в авангарде защиты города. Енергодаровцы проводили акции на блокпосте на въезде в город против российской армии и оккупации города. Те, кто был в первых рядах, - сразу оказались на подвале. Под пытками сдали других - и так цепочкой", - заявил инженер.

Он также добавил, что оккупанты замучают людей насмерть.

"Они пытают людей до смерти. Приведу пример. Недавно российские военные заявили, что в бассейнах ЗАЭС (бассейны для охлаждения воды - ред.) находится брошенное оружие. Они хотели заставить нашего штатного аквалангиста из гидроцеха нырять в брызгальные бассейны и искать оружие. Он отказался. Его забили до смерти", - сказал инженер.

По его словам, многие после "общения" с оккупантами вообще отказываются говорить.

"Люди, имевшие "нежный разговор" с оккупантами, по возвращении просто молчат и не отвечают ни на какие вопросы", - сказал эксперт.

По словам инженера, коллектив ЗАЭС находится в крайне подавленном состоянии.

"Коллектив подавлен. Мы живем в оккупации без нормальной связи, без магазинов, банкоматов, цивилизации. Покупаем еду из багажников машин на рынках. Люди испытывают постоянный страх. Мы ходим мимо российских военных каждый день", - сказал инженер.

Также он добавил, что осмотр на КПП станции для женщин стал пыткой.

"Раньше к женщинам во время осмотра при пересечении КПП ЗАЭС относились лояльнее, а сейчас их утренний осмотр и проверка на КПП - это ежедневное испытание. Но наши женщины самые смелые в мире. В начале мая произошел такой случай. Наши девушки шли со смены, и работники "Росатома" решили к ним позаигрывать. Те очень резко на это ответили. После этого был масштабный шмон. И мы получили письма о том, как можно, а как нельзя общаться с русскими", - сказал инженер.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

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