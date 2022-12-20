Медучреждение перегружено ранеными российскими солдатами.

Российские оккупанты превратили многопрофильную больницу в оккупированном Луганске на военных госпиталь.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

Отмечается, что враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний.

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"Так, по имеющейся информации, в Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами", - информируют в Генштабе.

Ситуация в Луганской области

18 декабря стало известно, что в больницах в оккупированном Луганске увеличилось количество раненых российских захватчиков.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала декабря на оккупированной территории Луганской области россияне усилили меры принудительной "мобилизации". В частности, в городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают "повестку" и отвозят в пункт сбора "мобилизованных".

При этом, по официальным данным, в Луганской области украинские воины уже освободили от оккупантов 12 населенных пунктов.

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