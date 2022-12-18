В то же время, в оккупированном городе не хватает всего необходимого для лечения в медицинских учреждениях.

В больницах оккупированного Луганская увеличилось число раненых российских захватчиков. Об этом сообщает Луганская военная областная администрация в Telegram.

В частности, в больницах Луганска уже не хватает самого необходимого даже для раненых.

"Раненые россияне, кому везет, по их мнению, живыми добраться до переоборудованных в госпитали больниц города Луганск, начали сталкиваться с другими преградами. Количество госпитализированных значительно увеличилось, а поставки в медучреждения – нет. Уже не хватает самых необходимых вещей. Поэтому дополнительные инвалидные коляски и противопролежневые матрасы ищут у местных жителей", — говорится в сообщении.

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В то же время, сами медики на оккупированных территориях признают, что не готовы принимать такое количество раненых.

"Да и лечить тяжелых никто не учил. Потому что в этом году изменилась и структура травмы, и принципы оказания медицинской помощи. Если раньше они обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это политравма и преимущественно связанная с минно-взрывными травмами", - говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области

К середине ноября ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты стянули к Кременской и Сватово тысячи мобилизованных. Он надеется, что подразделения ВСУ в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году – деоккупировать всю Луганскую область.

14 декабря стало известно, что оккупанты ведут подготовку к "обороне" Луганска. Для этого они планируют использовать неэффективные бетонные конструкции.

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