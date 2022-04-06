Сейчас предатель задержан и дает показания правоохранительным органам.

В Изюме задержали коллаборанта Евгения Брюханова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Изюма Максим Стрельник.

По его словам, Евгений Брюханов одним из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме.

"Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастников. Так, военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться. Потому что мы - украинцы, изюмчане - никогда не забудем и не простим никого, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из-под земли достанем каждого врага и предателя Украины", - написал он.

Как извещалось, оккупанты непрерывно вели хаотичную и варварскую бомбардировку Изюма в Харьковской области. Разрушено 80% застройки.

1 апреля Максим Стрельник сообщил, что оккупанты сумели установить контроль над городом из-за своего численного превосходство, а также предателей среди местных.

Россияне проводят там фильтрационные мероприятия и принудительно вывозят местных жителей на территорию Российской Федерации.

Сегодня Изюм остается самой активной точкой, где враг пытается концентрировать технику, чтобы продвигаться в Луганской и Донецкой областях.

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